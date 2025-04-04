ФАС призвала ритейлеров снизить требования к закупаемому картофелю для его удешевления

Федеральная антимонопольная служба России предложила Ассоциации компаний оптовой и розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольщики считают, что это позволит увеличить объем этого товара в магазинах и «повысить его ценовую доступность для граждан».

Кроме того, в ФАС поступила информация о наличии на складах у поставщиков картофеля хорошего качества, который не в полной мере соответствует требованиям торговых сетей по форме, размеру и упаковке.

ФАС также призвала АКОРТ проработать с торговыми сетями возможность временного снижения этих требований к закупаемому картофелю. По мнению ведомства, это поможет восстановить баланс спроса и предложения этого социально значимого продукта.

Ранее вице-спикера Госдумы Борис Чернышов предложил ввести госрегулирование цен на картофель. Парламентарий попросил Минэкономразвития принять меры по стабилизации стоимости этого товара. Он предложил временно ограничить цены на картофель, сославшись на то, что с начала года его стоимость выросла на 24%, а за 2024-й – на 92%. Экономист Никита Кричевский назвал эту инициативу «популизмом», отметив, что она не будет поддержана.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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