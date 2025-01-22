В Росстате назвали самые подорожавшие за прошлый год продукты

В 2024 году самым подорожавшим продуктов стал картофель, также подскочили цены на сливочное масло и красную икру. При этом стоимость некоторых бытовых товаров даже снизилась, а инфляция в целом не достигла двузначного уровня.

Лидером ценового роста в прошлом году стал картофель – почти 92% к уровню цен декабря 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Такой резкий рост может быть следствием низкой базы предыдущего года, когда был собран рекордный урожай.

Также среди самых подорожавших в 2024 году продовольственных товаров – сливочное масло. Средняя по стране цена за килограмм этого продукта в декабре 2024 года достигла почти 1,2 тысячи рублей, а цены выросли на 36,2% к декабрю 2023 года.

Кроме того, в топ-10 самых подорожавших продуктов вошла красная икра (икра лососевых рыб российского производства). В среднем цена за килограмм этого продукта в декабре 2024 года составила свыше 9,2 тысячи рублей. (рост цены на 37,7% к декабрю 2023 года).

Стоимость непродовольственных товаров в некоторых категориях даже снизилась. В частности, подешевели планшеты (минус 4,1% к декабрю 2023 года), смартфоны (минус 3,7%), беспроводные наушники (минус 3,7%), смарт-часы (минус 3,2%), напольные электропылесосы (минус 2,3%).

В целом потребительские цены в 2024 году выросли на 9,52%, сообщал ранее Росстат. Инфляция в итоге не достигла двузначного показателя, хотя некоторые эксперты давали такие прогнозы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube