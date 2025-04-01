Экономист назвал популизмом предложение ограничить цены на картофель в России

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский назвал «популизмом» и «хайпожством» предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова ввести госрегулирование цен на картофель.

Парламентарий обратился к Минэкономразвития с просьбой принять меры по стабилизации стоимости картофеля. Он предложил временно ограничить цены на этот социально значимый товар, сославшись на то, что с начала года стоимость картофеля выросла на 24%, а за 2024-й – на 92%.

«Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%. Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан», – пояснил Чернышов «Известиям». По его мнению, временное ограничение цен на картофель – разумная мера в такой ситуации, предусмотренная законодательством. Нужно защитить людей от необоснованного удорожания базовых продуктов и не допустить спекуляций, подчеркнул депутат.

Кричевский, комментируя эту инициативу, заявил, что «предложение поддержано не будет». «Даже социально уязвимые категории населения понимают, что с введением ценовых ограничений картофель моментально станет дефицитом. Его просто станет невыгодно сажать и убирать», – пояснил экономист в своем телеграм-канале.

«Как часто популизм и хайпожорство бегут впереди депутатских инициатив?», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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