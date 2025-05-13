У России есть ответ на «сокрушительные» санкции США

Россия диверсифицирует поставки товаров, которые подпадают под санкции США. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику.

Ранее американские сенаторы внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных ограничений на российский экспорт. Один из авторов проекта назвал санкционные меры «сокрушительными» для российской экономики.

«Тем самым, с моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона. Поэтому нужно будет посмотреть, насколько это все, во-первых, найдет поддержку у американских законодателей, а, во-вторых, какова будет экономическая ценность данных решений», – цитирует Кику РБК.

Представитель Минфина напомнил, что торговый оборот между Россией и США находится на самом низком уровне с 1992 года. По данным российской таможни, он составляет 3,5 млрд в долларовом эквиваленте. «Исходя из этого, можно подразумевать, что какие-либо тарифные ограничения против России не введены с учетом низкого уровня двусторонних отношений, в том числе в торговле», – добавил Кику.

Запад пытается надавить на Россию, чтобы добиться 30-дневного перемирия с Украиной. Кроме США новыми санкциями грозит и Евросоюз. В свою очередь в Москве отмечают, что для РФ неприемлем язык ультиматумов со стороны западных стран.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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