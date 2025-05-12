Кремль назвал неприемлемым для России язык ультиматумов

Для России неприемлем язык ультиматумов со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы Германии и ее европейских союзников ввести новые санкции против РФ, если 12 мая не будет объявлено о прекращении огня.

«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера. Если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам (цитата по радиостанции «Маяк»).

Напомним, президент РФ Владимир Путин на брифинге для СМИ 11 мая предложил возобновить переговоры с Киевом без предварительных условий. Он выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков 15 мая в Стамбуле. Киев в ответ на предложение Москвы потребовал для начала остановить все боевые действия на 30 дней. После того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно приступить к урегулированию конфликта, Украина переформулировала свой ответ на предложение начать переговорный процесс с Россией. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ждет прекращения огня со стороны России с 12 мая, и заявил о готовности лично встретиться с президентом России в Стамбуле 15 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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