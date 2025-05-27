Ушедшим из России компаниям запретят обратный выкуп акций

Иностранным компаниям, которые ушли с российского рынка, запретят обратный выкуп акций уже в июне. Речь об организациях, влияющих на социально-экономическое развитие страны. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

Обновленную концепцию по этому вопросу уже согласовало Министерство финансов, пишут «Известия». Проект описывает, в каких случаях иностранцы получат отказ в выкупе своих активов. Его может дать новый владелец или ведомства. По подсчетам Ассоциации юристов, такие риски появятся как минимум у 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп.

Как правило, компании публично не заявляли о сделках с обратным выкупом. Известны лишь отдельные случаи, когда иностранные игроки покидали рынок с надеждой вернуться в перспективе. При этом покупатель акций некогда зарубежной компании в одностороннем порядке может отказаться от новой сделки по возврату бизнеса иностранному инвестору по нескольким причинам. Например, если зарубежный акционер родом из страны, которая совершает к России недружественные действия, если в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка, а также истечение срока контракта.

Согласно проекту, федеральные власти добавят к списку причин и возможность отказа иностранным предпринимателям в возврате активов, если компания относится к отрасли, которая значимо влияет на социально-экономическое состояние РФ.

Кроме того, будут определены все ранее описанные причины одновременно. Критически значимый бизнес, связанный с финансовой стабильностью и обороной страны, можно будет вернуть при согласовании с президентом. Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Ранее в Американской торговой палат в России заявили, что треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали, уходя с российского рынка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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