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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:06 мск

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Треть американских компаний потеряли право на выкуп активов в России

Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали, уходя с российского рынка. Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла», – цитирует Эйджи издание «Эксперт». По его словам, компании заключали с новыми собственниками колл-опционы, которые были действительны определенный срок.

В 2022 году, когда многие иностранные компании решили уйти с российского рынка, максимальный срок действия опционов на обратный выкуп бизнеса составлял пять лет. В 2023 году его сократили до трех лет. На данный момент получить такие разрешения невозможно.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что для возвращающихся в страну западных компаний не будет привилегий и преференций, они должны возвращаться на конкурентной основе. При этом глава государства поручил правительству актуализировать список ушедших из РФ фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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