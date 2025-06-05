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Четверг, 5 июня 2025, 20:30 мск

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ЕС отменил льготы для украинских товаров

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году. Как говорится в публикации в официальном журнале Евросоюза, с 6 июня будут восстановлены квоты на украинские товары.

«После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации», – говорится в документе, который цитирует «Прайм».

Таким образом вновь будут действовать квоты, которые позволяют ввозить в Евросоюз беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров. После исчерпания этих квот ЕС будет применять к украинской продукции стандартные тарифы.

В конце мая в Еврокомиссии заявляли, что Брюссель решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год.

Брюссель, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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