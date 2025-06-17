российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 июня 2025, 15:13 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Великобритания расширила список антироссийских санкций

Британские власти расширили список лиц, подпадающих под санкции, введенные в отношении России. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства Великобритании.

В перечень попали шесть структур, четыре физлица и 20 судов, которые, по мнению Лондона, связаны с Россией.

В частности, ограничения введены против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Кроме того, под санкции попали АО НТЦ «Атлас», ООО Orion Star Group, базирующаяся в Дубае Valegro L.L.C-FZ, Rosneft Marine UK Limited, ООО «Металлург».

Как сообщили британские СМИ, новые санкции направлены на усиление давления на российские власти с целью принуждения к прекращению огня на Украине.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

В России предложили брать компенсации с возвращающихся компаний / Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя / Еврокомиссия нашла способ обойти вето на запрет закупок российского газа / В Кремле прокомментировали планы ЕС снизить потолок цен на российскую нефть / Европа хочет войны и выступает против бизнес-взаимодействия с Россией / Путин продлил запрет на поставку нефти по санкционным «предельным» ценам / Европейский бизнес приспособился к санкциям и не спешит покидать российский рынок / Сенат США готов принять пакет новых антироссийских санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,