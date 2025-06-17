Великобритания расширила список антироссийских санкций

Британские власти расширили список лиц, подпадающих под санкции, введенные в отношении России. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства Великобритании.

В перечень попали шесть структур, четыре физлица и 20 судов, которые, по мнению Лондона, связаны с Россией.

В частности, ограничения введены против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Кроме того, под санкции попали АО НТЦ «Атлас», ООО Orion Star Group, базирующаяся в Дубае Valegro L.L.C-FZ, Rosneft Marine UK Limited, ООО «Металлург».

Как сообщили британские СМИ, новые санкции направлены на усиление давления на российские власти с целью принуждения к прекращению огня на Украине.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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