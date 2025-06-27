«Газпром» и «Норникель» отказались от выплаты дивидендов за 2024 год

«Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Решение об этом утвердили акционеры компании на годовом собрании, говорится в сообщении газового холдинга. Ранее не выплачивать дивиденды рекомендовал совет директоров «Газпрома».

В последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда акционерам получили по 51,03 рубля на акцию, дивидендная доходность составила примерно 26%. Всего на выплату «Газпром» направил 1,2 трлн рублей.

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год составила 1,219 трлн рублей против убытка в 629 млрд рублей годом ранее.

Сегодня также стало известно, что акционеры «Норильского никеля» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин указывал на нецелесообразность распределения дивидендов за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока, напоминает «Интерфакс».

Вместе с тем, скорректированный денежный поток «Норникеля» по итогам прошлого года составил $335 млн (на 75% меньше), хотя показатель первого полугодия был отрицательным на уровне $159 млн. «Норникель» переломил ситуацию роста оборотного капитала во втором полугодии прошлого года: чистый оборотный капитал за год уменьшился на 3%, до $3 млрд, благодаря снижению запасов незавершенного производства и материалов, а также ослаблению рубля.

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2024 году снизилась на 37% по сравнению с предыдущим годом, составив $1,8 млрд.

Ранее сообщалось, что акционеры «Русала» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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