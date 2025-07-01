российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 июля 2025, 12:51 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Шмыгаль назвал незаконной заморозку активов РФ и предложил также незаконно их конфисковать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские активы были замороженных незаконно. При этом глава украинского кабмина считает, что и конфисковать их нужно таким же образом.

«Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы», – отметил Шмыгаль в интервью испанской газете Pais.

В ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье, Киев продолжит настаивать на конфискации всех российских активов.

В настоящее время Запад передает Украине деньги, полученные от замороженных российских активов. Тем временем, недружественные России государства ищут способ конфисковать замороженные капиталы, но не понести репутационных потерь и не спровоцировать отток инвесторов.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

При ракетном ударе ВСУ по Донецку погиб один человек, еще трое ранены / Над Ростовской областью сбит украинский беспилотник / На территории Украины объявили воздушную тревогу / Канада отдала Киеву почти $2 млрд за счет доходов от замороженных активов России / ВС РФ вытеснили ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области / ВС РФ освободили очередной населенный пункт на границе с Днепропетровской области / Снова «Кинжалы»: армия России ударила по объектам ВПК и НПЗ Украины / На Украине ищут уклонистов с помощью дронов с тепловизорами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России, Украина,