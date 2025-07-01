Шмыгаль назвал незаконной заморозку активов РФ и предложил также незаконно их конфисковать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские активы были замороженных незаконно. При этом глава украинского кабмина считает, что и конфисковать их нужно таким же образом.

«Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы», – отметил Шмыгаль в интервью испанской газете Pais.

В ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье, Киев продолжит настаивать на конфискации всех российских активов.

В настоящее время Запад передает Украине деньги, полученные от замороженных российских активов. Тем временем, недружественные России государства ищут способ конфисковать замороженные капиталы, но не понести репутационных потерь и не спровоцировать отток инвесторов.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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