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Среда, 16 июля 2025, 20:59 мск

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Официальная инфляция в России возобновила снижение

Инфляция в России снизилась до 9,34% в годовом выражении, по данным на 16 июля, тогда как неделей ранее показатель был на уровне 9,45%%. Об этом свидетельствуют данные из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», подготовленного на основе расчетов Росстата.

Самое существенное увеличение инфляции в сравнении с прошлым годом зафиксировано в сегменте туристических и регулируемых бытовых услуг – 11,72%.

Продовольственные товары подорожали 11,40%. Но при этом наибольший прирост стоимости демонстрируют продукты, за исключением плодоовощной продукции – 11,23 в сравнении с прошлым годом. Овощи выросли в цене на 10,94%.

Непродовольственные товары подорожали на 4,20%. В то же время бензин прибавил в цене 11,02%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Россия, Финансы, Экономика, Рост цен, Рост цен на бензин,