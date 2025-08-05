Стоимость бензина Аи-95 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Биржевая цена бензина Аи-95 обновляет рекорды второй день подряд. Стоимость топлива вплотную приблизилась к 78 тыс. рублей за тонну.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена бензина Аи-95 по итогам сегодняшних торгов поднялась на 1,25%, до 77 967 рублей за тонну, что является новым историческим максимумом. Накануне стоимость этой марки автомобильного топлива достигла 77 001 рублей за тонну, установив исторический рекорд.

В то же время бензин Аи-92 подорожал на 1,01%, до 67 314 рублей за тонну. Летнее дизтопливо прибавило в цене 0,29%, достигнув 58 305 рублей за тонну. Кроме того, резко подорожал авиакеросин. Его цена выросла на 5,64%, до 70 986 рублей за тонну.

Ранее правительство России ввело экспортные ограничения на бензин до конца августа для его производителей. До этого запрет распространялся только на непроизводителей топлива. Новая мера призвана стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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