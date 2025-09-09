Банки обяжут возвращать отправленные мошенникам цифровые рубли

Банки будут обязаны вернуть цифровые рубли при переводе злоумышленникам, входящим в список ЦБ РФ. При этом мошенники продолжат применять методы социальной инженерии, чтобы убедить россиян перевести деньги, считают эксперты.

Российские банки должны будут возмещать ущерб своим клиентам, если они переведут средства в цифровых рублях мошенникам из черного списка Центробанка, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сегодня уже действует подобная практика по возврату денег россиянам с безналичными переводами.

Тем временем, сумма украденных мошенниками денег постоянно растет, за II квартал этого года аферисты увели у россиян суммарно 6,3 млрд рублей. Это на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом доля возвратов за такой же период в 2025-м составила лишь 5%, следует из данных регулятора. Дело в том, что практика возврата денег еще слабо развита, так как не сформировано достаточно прецедентов. Однако в случае цифрового рубля этот процент потенциально может быть выше, поскольку переводы будет проще отслеживать.

Мошенники очень быстро адаптируются к новым технологиям. По словам экспертов, цифровой рубль не станет исключением и, как только начнется его массовое использование, злоумышленники будут пробовать подстраиваться через социальную инженерию, подделку интерфейсов и манипуляцию пользователями.

Пока цифровой рубль только тестируется, злоумышленники уже используют несколько схем своей работы с новой формой нацвалюты. Например, несмотря на то что цифровой рубль еще даже не запустили в массовый оборот, мошенники предлагают обмен обычных денег на цифровые по выгодному курсу, применяют легенду об обязательном переводе накоплений на банковском счете в цифровые рубли, а также о покупке товаров с помощью поддельных токенов.

Планируется, что новая форма национальной валюты будет массово внедряться с 1 сентября 2026 года. Вводить в оборот цифровой рубль будут поэтапно. С осени 2026-го крупнейшие банки и компании предоставят клиентам возможность открывать цифровые кошельки, делать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Далее, с 1 сентября 2027-го, к системе подключат все банки с универсальной лицензией и компании с годовой выручкой более 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028-го доступ к цифровым рублям должны обеспечить и все остальные банки и продавцы.

