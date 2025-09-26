В Кремле заявили об отсутствии угрозы для бизнеса от повышения НДС

Предложенное правительством России повышение НДС с 2026 года не отразится негативно на деловом климате страны. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, отечественная экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Песков счел аргументацию кабмина касательно необходимости повышения НДС убедительной, обоснованной, а действия правительства продуманными.

В то же время пресс-секретарь президента РФ признал, что «не обходится без проблем», но «в нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности». «Но, в целом, стабильность налицо», – заключил он.

Накануне Минфин РФ внес в правительство проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение основной ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Предложенная поправка направлена в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, отметили в ведомстве.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил о росте инфляции и возможном новом повышении ключевой ставки при повышении НДС в России.

Москва, Наталья Петрова

