Глава Минфина рассказал о цели снижения лимита доходов для уплаты НДС

Министр финансов Антон Силуанов объяснил снижение порога доходов для уплаты бизнесом налога на добавленную стоимость (НДС) пресечением незаконных схем.

«Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры – борьба с дроблением бизнеса, соответственно, – с уходом от уплаты налогов», – сказал глава Минфина в интервью ТАСС.

Силуанов добавил, что компании, оборот которых не превышает 10 млн рублей в год, не увидят экономической целесообразности в дроблении бизнеса.

Ранее Минфин снизил порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 до 10 млн рублей.

Кроме того, стандартная ставка НДС была повышена с 20% до 22%. В Кремле уверены, что предложенное правительством России повышение налога с 2026 года не отразится негативно на деловом климате страны.

Москва, Зоя Осколкова

