Глава Минфина России оценил вклад повышения НДС в инфляцию

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% увеличит инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Об этом заявил глава министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учитываем в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», – сказал глава Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

Также он заявил, что повышение НДС может повлиять на финансовый результат компаний.

Налоговые изменения принесут федеральному бюджету дополнительные 2,3 трлн рублей в 2026 году, добавил Силуанов.

В то же время, указал министр, сбалансированный бюджет будет способствовать возможностям ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики за счет более высоких темпов экономического роста и, как результат, дополнительных поступлений в бюджеты и роста доходов населения.

Ранее Минфин РФ внес в правительство проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение основной ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Предложенная поправка направлена в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, отметили в ведомстве.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил о росте инфляции и возможном новом повышении ключевой ставки при повышении НДС в России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube