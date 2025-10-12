Стоимость красной икры в России опустились ниже 9,5 тысячи рублей

В России в сентябре текущего года впервые с конца 2024 года снизилась стоимость красной икры. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В частности, цена 1 кг красной икры в среднем по стране в первый месяц осени составила 9,4 тыс. рублей против 9,5 тысячи месяцем ранее, передает РИА «Новости».

Средняя стоимость продукта ниже 9,5 тыс. рублей за 1 кг последний раз была в декабре прошлого года – 9,2 тыс. рублей.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) заявили о стабилизации цен на деликатес, благодаря тому, что вылов рыбы с красной икрой превысил прошлогодний почти в 1,5 раза.

До этого в августе в Рыбном союзе заявляли о начавшемся снижении розничных цен на лососевую икру в России. Отмечалось, что икра нерки подешевела на 9% к уровню середины июля, икра горбуши – на 2%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube