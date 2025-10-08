В России стабилизировались цены на красную икру

В России вылов рыбы с красной икрой уже превысил прошлогодний почти в 1,5 раза. Благодаря этому цены на этот деликатес стабилизировались. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«Основной сезон продаж красной икры – предновогодний период – и в этом году мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года. В прошлом году была худшая за 20 лет путина, несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений», – отметили в ассоциации.

В настоящее время путина в России подходит к концу, добыто около 335 тыс. тонн, что на 42% больше, чем весь прошлый год. «Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины – 21 тыс. тонн, на 31% больше, чем в прошлом году. Цены достаточно быстро стабилизировались», – рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Объем икорного рынка в России колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усреднено – в коридоре 17 – 20 тысяч тонн. 2/3 – лососевая икра, остальное – щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем чуть-чуть – осетровая. В соотношении «цена – престижность» красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России, оставаясь наиболее популярной среди потребителей, подчеркнули в ВАРПЭ.

