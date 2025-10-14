В России назвали отрасли с самым большим дефицитом кадров

Восемь из 10 российских компаний столкнулись с проблемой дефицита кадров, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Наиболее сложная ситуация с нехваткой персонала наблюдается в медицине и строительстве. Опрос был проведен с 22 сентября по 10 октября среди представителей 1 тысячи предприятий во всех федеральных округах РФ.

Согласно данным исследования, кадровый голод продолжают испытывать 78% компаний. При этом доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, постепенно снижается – 81% в прошлом году, 86% – в 2023 году. Об отсутствии дефицита персонала заявили лишь 16% опрошенных, затруднились с ответом 6%.

Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от 1000 человек, где нехватку кадров ощущают 84%. В малом бизнесе о дефиците персонала рассказали 79% респондентов, в среднем – 72%.

Опрос показал, что наиболее критическая ситуация складывается в медицине, где дефицит кадров испытывают 9 из 10 организаций. В строительстве с нехваткой персонала столкнулись 83% компаний, в сферах продаж и услуг – 80% и логистики – 79%). В то же время в IT о проблеме кадрового голода заявили 78% компаний, в финансах – 76%.

Как отмечает SuperJob, наибольшее количество вакансий по итогам сентября 2025 года зафиксировано в промышленности, строительстве, ритейле, логистике, медицине, IT, туризме, общепите, службах доставки. При этом в медицинской сфере спрос на персонал за год не изменился. Общее число вакансий на рынке труда в целом снизилось на 16%, а количество резюме выросло на 18%.

Ранее российский бизнес назвал дефицит кадров одной из самых больших проблем в работе, в то время как расширение антироссийских санкций оказалось наименьшей проблемой.

По оценкам Минтруда РФ, потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек. Ситуацию усложняет долгосрочный демографический тренд, указал глава ведомства Антон Котяков. По его данным, к 2030 году численность граждан в возрасте 30-39 лет снизится на 8 млн человек, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит 3 млн человек.

