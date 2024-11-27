И опять Набиуллина: в Госдуме раскрыли «секрет» дефицита профессиональных кадров в России

В России разрушена полноценная система среднего профессионального образования, в результате чего страна испытывает дефицит кадров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, к этому кризису причастна, в том числе, нынешний руководитель Банка России Эльвира Набиуллина.

Парламентарий обратил внимание, что действующая глава Центробанка будучи на посту министра экономического развития РФ в 2012 году подготовила документ, который обязал передать с федерального уровня на региональный всю систему среднего профессионального образования (СПО).

«Для справки: в 1991 году у нас было 4 328 учреждений СПО, которые готовили, послушайте, 1 840 000 технических специалистов. Сегодня при передаче на субъекты, когда, впрочем, одновременно был принят 184-й закон, который передал 200 федеральных полномочий на региональные, а финансовых мандатов всего 30. Ну и представьте себе любого губернатора, у которого 200 полномочий дали, а денег не дали. И получается – денег нет, дома не ночевал... Вот это и похоронило систему СПО и многие другие начинания», – пояснил Коломейцев.

При этом депутат отметил, что так называемая оптимизация системы образования привела к тому, что 155 высших учебных заведений, в том числе индустриальных, которые готовили мастеров и преподавателей для системы СПО, были закрыты или объединены с другими учреждениями.

По словам парламентария, самым негативным сказывается также минимальная зарплата преподавателей в системе СПО. «Если базовая ставка преподавателя в СПО 14 тысяч (рублей) при минимальном (МРОТ)19 400, то, как вы считаете, пойдут туда кто-то преподавать?» – сказал он.

«В такой ситуации, с нашей точки зрения, никаких рывков кадровой подготовки не будет. Необходимо возвращать ответственность отраслевых ведомств в части организации практики, в части дополнительного стипендиального обеспечения, материального обеспечения системы СПО. Только это может дать возвращение системы подготовки кадров, которая на 90-й год была лучшей в мире», – подчеркнул Коломейцев.

Сегодня в Госдуме министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подтвердил серьезный дефицит кадров на рынке труда. «Сегодня с учетом текущих темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года мы видим дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим. Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза», – сказал он.

По оценкам Минтруда России, потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек. Котяков заявил, что ситуацию усложняет долгосрочный демографический тренд. По его данным, к 2030 году численность граждан в возрасте 30-39 лет снизится на 8 млн человек, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит 3 млн человек.

Москва, Светлана Антонова

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