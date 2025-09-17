Российский бизнес назвал расширение санкций наименьшей проблемой в работе

Для российского бизнеса расширение санкций оказалось наименьшей проблемой. Гораздо больше рисков несут дефицит кадров и растущие издержки. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного Центробанком РФ.

Бизнес назвал расширение антироссийских санкций одной из наименее значимых сложностей, которые ограничивают работу. Компании из РФ адаптировались к ограничениям – перестроили логистику, платежные каналы, номенклатуру поставщиков, отметили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Однако, новые меры все же удлиняют цепочки поставок и повышают стоимость капитала, пишут «Известия».

В числе первых с ограничительными мерами справился малый бизнес, это произошло за счет маневренности. Малые предприятия встроились в кооперационные цепочки вместо ушедших иностранных производителей. Впрочем, риск от санкций остается, например, в сферах, связанных с импортом оборудования, программного обеспечения и облачных сервисов.

Самой значимой сложностью для работы в опросе ЦБ бизнес назвал рост издержек, что напрямую отражается на себестоимости продукции. Кроме того, предприятия видят одной из главных проблем дефицит кадров. Безработица в России последние несколько месяцев держится на рекордно низком уровне – 2,2%.

Сейчас началось снижение остроты нехватки специалистов в некоторых отраслях – например, в строительстве, следует из доклада ЦБ. Максимальным дефицит кадров остается в сферах обрабатывающего производства и сельского хозяйства. При этом повышение зарплат сотрудников – один из основных способов удержания кадров на предприятиях. А это сильно влияет на затраты бизнеса.

Среди других сложностей, по данным регулятора, компании выделили недостаток средств для финансирования оборотного капитала, рост кредитной нагрузки и сложности с расчетами и платежами. В конце списка проблем, которые мешают работать, помимо расширения санкций, оказались вопросы с логистикой и нехватка мощностей.

Москва, Зоя Осколкова

