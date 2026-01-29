Аэропорт «Домодедово» перейдет в собственность аэропорта «Шереметьево»

Собственником активов аэропорта «Домодедово» по итогам аукциона стало ООО «Перспектива» – дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево». Об этом сообщает источник газеты «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердил информационным агентствам организатор торгов.

Как уточняется, торги стартовали с цены 132,3 млрд рублей, был выбран шаг в 10% до минимальных 66,1 млрд рублей. В результате стоимость «Домодедово» опустилась вдвое, то есть до минимального порога.

Как сообщалось ранее, первый аукцион по продаже «Домодедово», назначенный на 20 января, не состоялся. Заявку на участие в торгах подал единственный участник – предприниматель Евгений Богатый, но он не был допущен к аукциону, поскольку не предоставил все необходимые документы. Повторный аукцион был назначен в формате «голландского» аукциона с понижением цены.

Москва



