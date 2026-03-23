В ЦБ РФ спрогнозировали значительное снижение ключевой ставки

Текущий прогноз Центробанка РФ предполагает достаточно существенное снижение ключевой ставки в 2026 году. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, на ближайших заседаниях будет оцениваться целесообразность дальнейшего снижения ставки. «Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз», – сказал зампред регулятора в ходе выступления в Госдуме.

20 марта ЦБ РФ в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Совет директоров принял решение о снижении на 50 базисных пунктов – с 15,5% до 15% годовых.

При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что в ближайшей перспективе снижение ключевой ставки Центробанка не будет автоматическим. По ее словам, может потребоваться время для оценки ситуации в экономике и целесообразности снижения ставки на фоне неопределенности внешних условий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube