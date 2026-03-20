Пятница, 20 марта 2026, 16:51 мск

Набиуллина: ЦБ может притормозить со снижением ключевой ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, фото: официальный сайт Госдумы РФ

В ближайшей перспективе снижение ключевой ставки Центробанка не будет автоматическим. Об этом заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принять решение уменьшить ставку на 50 базисных пунктов – с 15,5% до 15% годовых.

По ее словам, может потребоваться время для оценки ситуации в экономике и целесообразности снижения ставки на фоне неопределенности внешних условий.

«Нам может потребоваться время, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим», – сказала председатель Центробанка.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк продолжит двигаться плавно и сбалансировано при снижении ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к 4%.

«Мы продолжим двигаться плавно и сбалансировано, чтобы снизить инфляцию до 4% и надежно закрепить ее вблизи этого уровня в дальнейшем», – отметила она.

Комментируя сегодняшнее решение о снижении ставки, Набиуллина сказала, что снижение 1% обсуждалось бы сегодня активнее, если бы не было факторов внешнего влияния. «Фактор внешних условий важный. Он повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня, у нас более активно обсуждалось снижение ставки на один процентный пункт», – уточнила глава регулятора.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

