«Сбер» спрогнозировал дальнейшее замедление экономики РФ и рост инфляции

Сбербанк ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2026 год. В кредитной организации ожидают, что рост отечественной экономики замедлится до 0,5-1% к концу года. Об этом сообщил журналистам зампредправления и финансовый директор банка Тарас Скворцов. В феврале аналитики «Сбера» ожидали, что ВВП вырастет на 1-1,5% по итогам года.

По словам Скворцова, прогноз пересмотрен с учетом наблюдаемой динамики ВВП и других макроэкономических показателей, передает РБК.

Сбербанк также ухудшил прогноз по инфляции с 5-6% до 6-6,5% по итогам года.

Банк ожидает, что на фоне сохранения проинфляционных рисков Центробанк сохранит осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики до конца года. «Поэтому к концу 2026 года ключевая ставка снизится до диапазона 12-13%, примерно в этот уровень», – сказал Скворцов (цитата по «Прайм»).

В кредитной организации прочат ослабление российской национальной валюты до 85-90 рублей за доллар к концу 2026 года. На динамику курса повлияет возвращение Минфина к покупке валюты в рамках бюджетного правила.

Комментируя ситуацию в российской экономике, Скворцов сообщил, что обороты бизнеса впервые с 2022 года снизились за первый квартал на 2,2% в номинальном выражении, а в реальном выражении «показатели еще хуже».

По его словам, наиболее негативная динамика отмечалась в отрасли добычи полезных ископаемых и в обрабатывающей промышленности. В розничной торговле и строительстве темпы «пока остаются выше нуля», однако они значительно замедлились в сравнении с прошлым кварталом и предыдущим годом, уточнил Скворцов.

Представитель «Сбера» также сообщил о существенном замедлении потребительского спроса, который ранее в значительной степени поддерживал рост ВВП.

«Реальные темпы роста потребительского спроса в первом квартале 2026 года замедлились до 2,2% после более высоких значений в четвертом квартале 2025 года. В сегменте продовольственных товаров рост снизился с 2,3 до 1,3%. И только спрос на услуги остается относительно стабильным, хотя и он демонстрирует замедление», – рассказал Скворцов.

В первом квартале 2026 года доходы населения выросли в среднем на 12,5% против 12,9% в конце 2025 года, добавил он, отметив, что также заметно замедлились темпы роста социальных выплат и пенсий по сравнению с 2025 годом.

Напомним, 15 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам раскритиковал динамику экономических показателей и поручил правительству проработать меры, направленные на возобновление роста отечественной экономики. По его словам, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, в минус вышли обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, прогнозов правительства и Центробанка. Путин потребовал представить подробные доклады о текущей ситуации в экономике и объяснить, «почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

