Глава РСПП описал положение российского бизнеса словами «не до инвестиций»

Сегодняшнее положение бизнеса в России можно оценить как непростое. Об этом заявил глава национального Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, многие отечественные компании вынуждены замораживать инвестиции на фоне охлаждения российской экономики. В первую очередь это касается представителей относительно небольшого бизнеса, пояснил Шохин.

«Сейчас компаниям не до инвестиций», – сказал «Ведомостям» руководитель отраслевого объединения.

В то же время представители крупного бизнеса стараются завершить начатые проекты. Это обусловлено тем, что их консервация в сложившихся на внутреннем рынке реалиях обходится дороже. «Но все, что можно заморозить до лучших времен, замораживается», – заключил глава РСПП.

Ранее Шохин призвал Совет директоров Банка России действовать более радикально при принятии решения о снижении ключевой ставки. По словам главы РСПП, выход ставки на уровень 13% к концу года при снижении с шагом в 0,5 п.п. не будет достаточным для придания импульса инвестиционной активности в России. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно раскритиковал динамику экономических показателей и поручил кабмину проработать меры по поддержке экономики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube