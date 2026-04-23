«Не надо идти маленькими шажками»: ЦБ призвали к радикальному снижению ключевой ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал Совет директоров Банка России действовать более радикально при принятии решения о снижении ключевой ставки. По его мнению, ЦБ следует снизить ставку на заседании 24 апреля сразу на 1 процентный пункт до 14% годовых.

«На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками, по 0,5 процентных пункта», – сказал Шохин, чьи слова приводит «Интерфакс».

По словам главы РСПП, выход ставки на уровень 13% к концу года при снижении с шагом в 0,5 п.п. не будет достаточным для придания импульса инвестиционной активности в России. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно раскритиковал динамику экономических показателей и поручил кабмину проработать меры по поддержке экономики.

Напомним, на заседании 20 марта Центробанк снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что регулятор на апрельском заседании может рассмотреть как дальнейшее снижение ключевой ставки, так и паузу.

Москва, Наталья Петрова

