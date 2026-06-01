Кабмин России временно запретил экспорт авиакеросина

Правительство России своим постановлением ввело временный запрет на вывоз из страны авиационного керосинам двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Мера будет действовать до 30 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Временный запрет на экспорт авиакеросина вводится «для поддержания надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом», следует из документа.

Исключения сделали для топлива в технологических емкостях, используемого воздушными судами в пути следования, для партий, помещенных под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, и для поставок в рамках межправительственных соглашений.

В конце мая ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российские власти обсуждают возможность введения запрета на экспорт дизтоплива и авиакеросина.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчики по всему миру сокращают число рейсов из-за дефицита топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке. По словам экспертов, ведущие компании опасаются, что самолеты застрянут в других странах без возможности вернуться из-за нехватки авиакеросина.

Скандинавская авиакомпания SAS первой в Европе массово отменила рейсы из-за резкого скачка цен на авиационное топливо, писала The Telegraph.

Москва, Наталья Петрова

