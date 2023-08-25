300 фактов о Екатеринбурге. Парк Маяковского – дача Расторгуева

Факт № 216. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского имеет долгую историю. В XIX веке территория, на которой он расположен, была дачным участком уральского золотопромышленника Якова Расторгуева. В конце 1890-х содержатель дачи обратился в городскую управу с просьбой выстроить на этих землях беседки, «где обыватели города много лет привыкли проводить время».

В 1930-е архитектор Сигизмунд Домбровский предложил разбить здесь центральный парк культуры и отдыха. Проектный размер парка составляя 1440 гектаров при посещаемости 150 тысяч человек в день (это больше половины населения города того времени). Официально ЦПКиО открылся 18 июня 1933 года. В 1938 году на территории парка был построен кинотеатр, а в левой части центральной площади – летний цирк. В 1940 году парку присвоили имя В.В. Маяковского. В конце 1950-х – начале 1960-х появилась существующая и в наши дни кирпичная арка центрального входа – один из узнаваемых символов ЦПКиО.

В 2017 году парк Маяковского регулярно попадал в информповестку из-за своего тогдашнего директора. Генерал-майор Роман Шадрин, участник боевых действий в Чечне, на этом месте работы запомнился горожанам милитаризированным подходом к благоустройству. Установленные им малые архитектурные формы напоминали надгробия, что нравилось далеко не всем.

В последние несколько лет в городе активно обсуждали полную реконструкцию парка, но в 2023 году было решено провести благоустройство отдельных парковых зон в рамках общей концепции.