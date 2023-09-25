300 фактов о Екатеринбурге. Длина крупнейшего в городе моста – 255 метров

В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 295 метров.

Свое имя мост менял несколько раз. Построен он был в 1881 году при городском голове Кривцове, поэтому сначала его называли Кривцовским. Тогда он был деревянным. В конце XIX века мост за свой счет отремонтировал следующий глава города, купец первой гильдии Илья Симанов – владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале ХХ века Симанов разорился, мельница перешла братьям Макаровым. Но «Макаровским» мост стали называть только в 1990-е годы. До этого он именовался Пролетарским или просто «мостом на улице Челюскинцев».

Перед прокладкой трамвайной линии по улице Челюскинцев старый деревянный мост разобрали, а вместо него построили железобетонный, движение по которому началось в 1959 году.

По результатам обследований, выполненных в 2012-2015 гг., техническое состояние сооружения было признано неудовлетворительным из-за высокой степени износа. Реконструкция началась в 2014 году, а завершилась в 2021-м.

В 2022 году на Макаровском мосту установили декоративную подсветку.