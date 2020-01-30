Мэр Ирбита объявил сбор денег для жильцов дома, в котором взорвался газ

Глава Ирбита Николай Юдин обратился к горожанам с просьбой помочь деньгами жильцам дома на улице Комсомольской, в котором вечером 28 января взорвался газ и вспыхнул пожар.

«В 15 квартирах практически полностью уничтожены мебель, бытовая техника, личные вещи жильцов. 29 человек в одночасье остались без крова, одежды. В настоящее время пострадавшие крайне нуждаются в материальной помощи. Со своей стороны, мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать их в трудную минуту, однако возможности муниципалитета небезграничны. Именно поэтому я прошу вас оказать содействие в сборе денежных средств для помощи гражданам, пострадавшим от последствий взрыва бытового газа», – цитирует мэра городской портал 34355.ru.

Пресс-служба мэрии обнародовала результаты обследования пострадавшего дома, которое провели специалисты Испытательной пожарной лаборатории по Свердловской области. Для оценки жесткости здания применили мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». В подъездах № 3 и 4 этот показатель в норме, а в подъездах № 1 и 2 техническое состояние конструкций оценено как ограниченно работоспособное. Эксперты рекомендовали ограничить пребывание жильцов в подъездах № 1 и 2; провести полную инженерно-строительную экспертизу состояния этих подъездов; разработать проект реконструкции и усиления конструкций.

Напомним, дом загорелся около 19:00 во вторник. Пожару предшествовал взрыв газа. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, где погиб 17-летний юноша. Непосредственно в зоне поражения оказались 30 квартир, в которых прописано 58 человек. Еще в ночь пожара жильцам первого и второго подъездов предложили остаться в пункте временного размещения, развёрнутом на базе школы № 5, но все они предпочли разъехаться к родственникам. Теперь, когда понадобилась дополнительная экспертиза, администрация решила предоставить им временное жилье из маневренного фонда.

Ирбит, служба информации

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