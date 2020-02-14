Пригоден для жизни, но нужен ремонт: в Ирбите решили судьбу дома, где взорвался газ

Повторная экспертиза, проведенная в доме на улице Комсомольской в Ирбите, где в конце января взорвался газ, показала, что после проведенных работ по укреплению строительных конструкций там можно жить.

Об этом сообщает принадлежащий мэрии Ирбита телеканал «НТС-Ирбит». Жильцы второго подъезда, который пострадал в меньшей степени, уже сегодня возвращаются домой от родных и знакомых, у которых они жили после ЧП. Жильцам первого подъезда придется сложнее: их квартиры очень сильно пострадали после взрыва и последующего пожара, они лишились многих личных вещей и бытовой техники. Соседке молодого человека, в квартире которого произошел взрыв, придется делать дорогостоящий ремонт – у нее треснула и отошла стена.

Жильцы дома в Ирбите возвращаются в свои квартиры

Как уже сообщал «Новый День», дом, в котором проживали более ста человек, загорелся около 19:00 во вторник, 28 января. Пожару предшествовал взрыв газа. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, где погиб 17-летний юноша. Непосредственно в зоне поражения оказались 30 квартир, в которых прописано 58 человек. Была назначена экспертиза, чтобы выяснить, подлежат ли разрушенные строительные конструкции восстановлению. Когда один из депутатов гордумы попросил мэра Ирбита предоставить ему результаты этой экспертизы, глава отказался, заявив, что это – «интеллектуальная собственность» компании, ее проводившей.

Ирбит, Евгения Вирачева

Ирбит. Другие новости 14.02.20

Над Средним Уралом повиснет смог. / Павел Дацюк передал клюшку и олимпийский свитер для аукциона в поддержку смертельно больной девочки. / Раскрыт картель поставщиков школьного питания – им грозят штрафы и уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»