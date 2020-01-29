В Ирбите погиб 17-летний юноша, два подъезда отселены – причиной пожара мог быть взрыв газа

17-летний подросток погиб вечером 28 января во время пожара в многоэтажном доме в Ирбите на улице Комсомольской, 39. Жильцы двух подъездов временно отселены. По свидетельствам очевидцев, до начала пожара они слышали звук, похожий на хлопок газа.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что сигнал поступил в 18:57. Горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 40 кв. м, повреждена межкомнатная стена. Огонь был потушен в 19:34. Проверяется информация о хлопке, предшествовавшем пожару.

На время проверки в близлежащую школу из дома были эвакуированы 120 жильцов. Поздно вечером на заседании городской комиссии по ЧС жильцам третьего и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. Жильцам первого и второго подъездов предложили остаться в пункте временного размещения, развёрнутом на базе школы № 5, но все они предпочли разъехаться к родственникам.

Сегодня в пресс-службе мэрии Ирбите рассказали, что непосредственно в зоне поражения оказались 30 квартир, в которых прописано 58 человек. В квартирах отключено отопление, электро- и газоснабжение. Для обследования несущих конструкций дома в Ирбит направлен диагностический комплекс «Струна-П». По итогам обследования будет принято решение о дальнейшей эксплуатации дома, построенного в 1990 году. Всего в нем прописано 119 человек.

В СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» подтвердили гибель 17-летнего подростка. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что тело погибшего обнаружили в ванной. Местные полицейские быстро выяснили его личность. Погибший – 17-летний учащийся местного учебного заведения. Его родители живут в Екатеринбурге, за подростком присматривала бабушка, но в момент ЧП её дома не оказалось. Сыщики опрашивают соседей с целью выяснения обстоятельств, послуживших причиной инцидента.

Между тем в интернет-сообществе «Инцидент. Ирбит» подозревают, что погибший сам открыл газ.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 29.01.20

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