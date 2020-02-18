Ирбитчане собрали для жильцов дома, где взорвался газ, более 343 тысяч рублей

Предприниматели, предприятия и простые жители Ирбита собрали 343 тысячи 300 рублей для жильцов дома на улице Комсомольской, где в конце января взорвался газ.

Как сообщил «Новому Дню» глава города Николай Юдин, эти средства были перечислены на счет управляющей компании «Резерв», чтобы жильцы дома сами решили, на какие цели их потратить. Кроме того, из резервного фонда мэрии Ирбита было выделено более 1 млн рублей на ремонтные работы, материальную помощь жильцам поврежденных квартир, организацию охраны дома и другие нужды.

Напомним, дом, в котором проживали более ста человек, загорелся около 19:00 во вторник, 28 января. Пожару предшествовал взрыв газа. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, где погиб 17-летний юноша. В зоне поражения оказались 30 квартир, в которых прописано 58 человек. Была назначена экспертиза, чтобы выяснить, подлежат ли разрушенные строительные конструкции восстановлению. Затем были проведены работы по укреплению строительных конструкций. 13 февраля жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Ирбит, Евгения Вирачева

Ирбит. Другие новости 18.02.20

В суд ушло дело трех полицейских, которые в служебной машине изнасиловали женщину. / Самый громкий депутат гордумы Екатеринбурга отстоял руководящий пост. / Свердловская область продолжает вымирать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»