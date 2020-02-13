Экспертизу состояния дома, где взорвался газ, засекретили и объявили «интеллектуальной собственностью»

Глава Ирбита Николай Юдин отказал депутату местной думы Вячеславу Новопашину в предоставлении результатов экспертизы состояния дома, где в конце января взорвался газ.

В письме главы, копия которого попала в распоряжение редакции РИА «Новый День», говорится: «Просим пояснить цель предоставления экспертного заключения по результатам технического обследования строительных конструкций жилого дома № 39 по улице Комсомольской в городе Ирбите после хлопка газа в квартире № 11. Также поясняю, что данное заключение является интеллектуальной собственностью экспертной организации, предназначено для служебного пользования и публичному распространению не подлежит».

Редакция «Нового Дня» подготовила собственный запрос по этой теме на имя главы Ирбита.

Напомним, ЧП, которое сильно взволновало ирбитчан, случилось 28 января. Дом, в котором проживали более ста человек, загорелся около 19:00. Пожару предшествовал взрыв газа. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, где погиб 17-летний юноша. Непосредственно в зоне поражения оказались 30 квартир, в которых прописано 58 человек. Все они разместились у родственников. Была назначена экспертиза, чтобы выяснить, подлежат ли разрушенные строительные конструкции восстановлению. Кроме того, мэр объявил сбор денег на помощь людям, которые в одночасье лишились не только жилья, но и всех личных вещей.

Ирбит, Евгения Вирачева

Ирбит. Другие новости 13.02.20

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