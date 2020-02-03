На праймериз «Единой России» пришли меньше 10% избирателей

На праймериз «Единой России» по Краснотурьинскому избирательному округу, которые состоялись в воскресенье, 2 февраля, пришли 9,31% избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в исполкоме партии, нарушений процедуры голосования не зафиксировано. Результаты голосования в пресс-службе свердловского отделения ЕР пока не раскрывают, приглашая на пресс-конференцию, которая состоится в 12 часов.

Напомним, участников было всего двое: бизнесвумен Лариса Зарамышева и мэр Ивделя с 20-летним стажем Петр Соколюк. На дебатах Зарамышева много говорила о своей семье: «Я очень горжусь, что детей поставила на ноги. Долг каждого родителя не только родить, но и дать им должное образование, постараться помочь в работе». Петр Соколюк обратился к избирателям с такими словами: «Я хотел бы вам предложить себя в качестве вашего избранника, вашего помощника, заключить с вами контракт по расчету. Вы будете меня поддерживать, а я буду хорошо работать».

Победитель праймериз будет весной участвовать в довыборах в заксо, чтобы заменить умершего в прошлом году депутата Анатолия Сухова.

Краснотурьинск, служба информации

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