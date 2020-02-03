«Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф КХЛ

«Автомобилист» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Это случилось после того, как пекинский клуб «Куньлунь» проиграл ЦСКА со счетом 0:3, и уже не сможет обогнать екатеринбургскую команду. Таким образом, «Автомобилист» уже в любом случае не опустится ниже восьмой строчки Восточной конференции.

Напомним, после 54 игр «Автомобилист» занимает четвертое место на Востоке, имея в активе 69 очков. Сегодня команда Андрей Мартемьянова сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью», которая располагается в турнирной таблице строчкой ниже. И пока «Сибирь» остается самым вероятным соперником «Автомобилиста» по первому раунду в плей-офф. Однако до конца регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржцы сыграют еще восемь матчей, и ситуация может измениться.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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