Праймериз 2021 года пройдут в интернете

Предварительное голосование за кандидатов в заксо от «Единой России» в 2021 году может пройти в электронном формате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на сегодняшней пресс-конференции лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Для того чтобы проголосовать, сказал он, избирателю достаточно быть зарегистрированным на портал госуслуг.

Напомним, первый опыт электронных праймериз у «медведей» был в 2018 году, когда выбирали Екатеринбургскую гордуму. Тогда для регистрации в базе избирателей ЕР было недостаточно заполнить заявку на сайте партии. Дополнительно приходилось ехать в региональный исполком с паспортом, чтобы пройти верификацию личности. Была только одна категория избирателей, которым проходить верификацию было не надо. Это те, кто предоставили свои паспортные данные «Единой России» в рамках проекта «Мобилизация» перед выборами президента. Желающих было немного: для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1792 человека, а действительно проголосовал только 651.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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