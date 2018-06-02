В онлайн-голосовании на праймериз «Единой России» принял участие 651 екатеринбуржец

В Екатеринбурге подвели итоги электронного голосования на праймериз «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, в Екатеринбурге для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1792 человека. Проголосовали из них в онлайн-режиме 651 человек. Те, кто по каким-то причинам не воспользовался возможностью голосовать удаленно, могут сделать свой выбор лично 3 июня на участках. Результаты электронного голосования завтра после 20:00 будут объединены с результатами, полученными по итогам единого дня предварительного голосования 3 июня.

[[]Бюллетень для онлайн-голосования по одномандатному округу № 4]

Напомним, для регистрации в базе избирателей ЕР было недостаточно заполнить заявку на сайте партии. Дополнительно приходилось ехать в региональный исполком с паспортом, чтобы пройти верификацию личности. Была только одна категория избирателей, которым проходить верификацию было не надо. Это те, кто предоставили свои паспортные данные «Единой России» в рамках проекта «Мобилизация» перед выборами президента. Напомним, тогда «Единая Россия» официально поддержала Владимира Путина, хотя на выборы он выдвинулся как самовыдвиженец и, по закону, должен был представить в свою поддержку подписи избирателей.

Онлайн-голосование продолжалось с 28 мая по 2 июня. Сегодня списки проголосовавших онлайн избирателей будут переданы в счетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать 3 июня уже офлайн, повторно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.18

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