В епархии объяснили, кто на самом деле выступает с инициативой переименовать область

В Екатеринбургской епархии прокомментировали выступление главы отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии Максима Миняйло, который предложил переименовать Свердловскую область. Как пояснили «Новому Дню», священник выступил проводником идеи, которая принадлежит другим людям. Там рассказали, что авторами инициативы являются представители екатеринбургских отделений организаций «Двуглавый орел» и «Всемирный русский народный собор».

В свою очередь, руководитель обоих отделений Алексей Соловьев рассказал агентству, что члены ДО и ВРНС «на протяжении двух лет постоянно делают заявления о необходимости переименования области». «Особенно это актуально в районе 19 января, потому что именно тогда была подписана директива о начале расказачивания. Орган возглавлял Свердлов. Накануне памятных дат этот вопрос подымают», – сказал он «Новому Дню».

По словам собеседника агентства, идея провести опрос, надо или не надо переименовывать Свердловскую область, параллельно с опросом по поправкам в Конституцию РФ, родилась спонтанно. «В связи с тем, что прозвучала инициатива президента – что нужно начать обсуждение всех этих вещей и что будет опрос, наши общества будут рассматривать вопрос, чтобы предложить начать обсуждение, и, возможно, если будет поддержка, провести опрос. Сами заседания обществ еще не состоялись. Это вопрос, еще обсуждаемый внутри, среди активистов. Если выдвигают такую инициативу, начинается общественная дискуссия, уполномоченные комиссии работают по включению или невключению», – сказал Соловьев.

Он объяснил, что если члены «Двуглавого орла» и ВРНС «увидят поддержку общества», то они обратятся в «соответствующие органы», чтобы был проведен опрос, параллельно с «конституционным».

«Разные варианты есть – Уральская, Екатеринбургская, Екатерининская, стандартный набор», – ответил собеседник агентства на вопрос об альтернативном названии региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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