«Город святой Екатерины в области убийц», – священник предложил переименовать Свердловскую область. Мнения экспертов

Свердловскую область вновь предлагают переименовать. С такой идеей выступил глава отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии Максим Миняйло в ходе московской конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». «Город святой Екатерины находится в области убийц, террориста и злодея, который принимал самое непосредственное участие в уничтожении казаков и был автором так называемого декрета «О расказачивании» и организатором убийства царской семьи», – цитирует священника агентство «Красная весна».

По информации издания, он предложил включить вопрос об изменении названия региона в опрос по поправкам в Конституцию России. «Новый День» обратился в пресс-службу Екатеринбургской епархии с запросом, чтобы уточнить, будут ли клирики готовить официальное обращение к властям с просьбой дополнить бланк для голосования, а также какой вариант названия области там считают наиболее приемлемым. Там пообещали дать ответ позднее.

Как пояснил «Новому Дню» политолог Александр Белоусов, едва ли власть пойдет на включение такого пункта в опрос. «Лично я эту инициативу поддерживаю, я солидарен с отцом Максимом, что нам такое название не нужно. Но с точки зрения политических управленцев эта идея, не думаю, что будет поддержана. Во-первых, она придаст скандальность процедуре – тема горячая. Во-вторых, это низкая подача коммунистам, лучшего подарка для них накануне 2021 года не придумать. Момент очень тонкий, не думаю, что идея найдет понимание. Пока, наверно, время для этого не пришло, но если б такое голосование прошло, его результаты потом сложно было бы оспаривать», – сказал он

Политолог Александр Пирогов сказал агентству, что сама идея совмещения вопросов «политически не совсем приемлема». «В этом случае на участки придут негативно настроенные жители, которые в массе своей, скорее всего, будут голосовать против переименования области. Все-таки наше общество достаточно консервативное и обычно выступает против каких-то кардинальных перемен. Главное в опросе по поправкам в Конституцию – не распылять эту идею поправок, иначе размоется эффект голосования. Тема конституционных поправок в этом случае первична. И Москва, конечно, никогда не пойдет на смешение жанров. Да, такая оригинальная тема, как переименование Свердловской области, может поднять явку, но опять же, это случится за счет протестного настроения. Люди будут голосовать против переименования области, а не за поправки в Конституции. Поэтому в политическом плане такое смешение, повторюсь, неприемлемо», – сказал собеседник «Нового Дня».

Отметим, что с предложениями о переименовании Свердловской области регулярно выступают политики и общественники. Например, в 2018-м с такой инициативой во время визита в УрФУ выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Свердлов – это новгородский разбойник. У него там была банда. Потом этот гастролер проездом оказался в Екатеринбурге, после чего уехал в Москву. Конечно, нужно убирать его имя из названия», – заявил он.

В 2016-м бывший председатель правительства России Сергей Степашин в ходе выездного заседания Общественного совета при Минстрое России предлагал то же самое. «Екатеринбург, Свердловская область – странно как-то, надо бы привести в соответствие», – высказывался он.

Годом ранее инициативу поддерживал промышленник Андрей Козицын. «Остается переименовать Свердловскую область и вместо памятника Якову Свердлову поставить святую Екатерину, в честь которой назван город. Это и будет справедливо», – отмечал он.

В 2012 году правительство Свердловской области даже разрабатывало закон о порядке переименования Свердловской области. Александр Мишарин, бывший тогда губернатором региона, говорил, что ему не нравится «название, так как связано с личностью Якова Свердлова». «С точки зрения восприятия жителей региона все покажет время. Люди сами скажут – давайте менять название. Поэтому проведем дискуссию», – предлагал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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