Слух дня: заманивать людей на опрос по Конституции будут переименованием области или лотереей

В резиденции губернатора зреют панические настроения: там не знают, как обеспечить явку на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию, предложенным президентом.

Как сообщают источники «Нового Дня», пока в кулуарах обсуждают два традиционных метода. Первый из них – объявить в день опроса референдум с вопросом местного значения. Сложность в том, что на такие референдумы категорически запрещено выносить экономические вопросы. Пока, по слухам, у вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько родилась только одна идея: в день опроса по Конституции провести референдум по переименованию Свердловской области. Этот вопрос волнует не только жителей Екатеринбурга, но и остальных свердловчан. Сейчас региональные власти осторожно прощупывают реакцию на эту идею администрации президента. На прошлой неделе с такой инициативой выступил глава отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии Максим Миняйло в ходе московской конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». «Город святой Екатерины находится в области убийц, террориста и злодея, который принимал самое непосредственное участие в уничтожении казаков и был автором так называемого декрета «О расказачивании» и организатором убийства царской семьи», – заявил он. Однако политологи сомневаются, что реакция Кремля будет положительной – слишком больная тема, и на участки может прийти в основном протестный электорат.

Другой уже испробованный властями вариант повышения явки – лотерея. В прошлый раз, во время выборов губернатора 2017 года, лотерея принесла дополнительные 10-12% явки в городах проведения. «Однозначно будут проводить. Соберут с олигархов «добровольные пожертвования», половину распилят. И разыграют, к примеру, товарные остатки c крупного склада-магазина дружественного резиденции бизнесмена», – считает собеседник агентства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.02.20

В Екатеринбурге будут судить супругов, которые до смерти забили приемного ребенка из-за непослушания. / Прилетевшим из Китая свердловчанам с ОРВИ предложат лечь в больницу. / 4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»