Слух дня: Тунгусов распускает слухи о своем банкротстве

Бывший вице-мэр Екатеринбурга и бывший вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов стал распускать слухи о своем банкротстве. Как говорят источники, с материальным положением у него все в порядке, однако он намеренно запускает утки о том, что распродает излишки, чтобы остаться на плаву.

У необычного тактического хода есть причина: г-н Тунгусов не хочет, чтобы ему приписали вероятный провал явки во время опроса по поправкам в Конституцию России, а такой сценарий представляется весьма вероятным.

У областных властей непростая задача – нужно побудить людей прийти и высказаться о главном документе страны, однако финт с переименованием Свердловской области слишком рискованный и, вероятно, будет отвергнут, т. к. велик шанс, что он притянет протестный электорат.

Низкой явкой будут недовольны в Москве, и нужен козел отпущения. После выборов 2018-го им традиционно становится Тунгусов – его негласно объявляют виновником всех неудач региональных властей и даже плохой погоды, поэтому он и подстраховывается, объясняют слухмейкеры.

Екатеринбург, служба информации

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