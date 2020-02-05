Лидер «Коммунистов России» заявил, что для его партии выборы – не самоцель

Сегодня вечером в одном из коворкингов Екатеринбурга выступил лидер партии «Коммунисты России» «Товарищ Максим» Сурайкин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», послушать его пришли несколько бывших коммунистов, которые ушли из свердловского отделения КПРФ либо при секретаре Дмитрии Шадрине, либо при его преемнике Александре Ивачеве, и группа молодёжи.

Сурайкин заявил, что победа в выборах для его партии – не самоцель, а цель – получение власти в стране, причем ненасильственным путем. На уточняющий вопрос он ответил, что если население массово прозреет и поймёт, что социализм – лучший путь, то власть олигархов от страха сбежит сама, побросав награбленное.

Кроме того, он высказался о своих конкурентах по «левому флангу»: «Я не желаю гибели КПРФ, потому что среди рядовых членов партии – много честных людей», но верхушке он не доверяет. Об основателе движения «За Новый социализм» Николае Платошкине, который на днях тоже приедет в Екатеринбург, он сказал, что это человек, безусловно, грамотный, но «явно чей-то проект». Своё преимущество он видит в том, что ради партии готов продавать собственное имущество, а другие – не готовы. Отметим, во время довыборов в Госдуму по Серовскому округу его кандидату Дмитрию Зенову на избирательный счёт поступило 30 млн рублей от структуры, подконтрольной Сурайкину, но с нарушениями, так что они были возвращены спонсору.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 05.02.20

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