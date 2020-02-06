Почти 600 млн субсидий на строительство школ остались неосвоенными

Почти из 4 млрд рублей субсидий, выделенных городам Свердловской области на строительство и реконструкцию школ, 596 млн рублей в прошлом году остались неосвоенными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании правительства министр строительства Михаил Волков. Треть этой суммы, 204 млн рублей, пришлась на Верхнюю Пышму. Министр пояснил, что это связано с банкротством застройщика, который работал на объекте. В Екатеринбурге не смогли освоить 96 млн рублей, в Каменске-Уральском – 61 млн, в Арамили – 37 млн рублей, в Кушве – 8,5 млн рублей.

Комментируя эту информацию, и.о. губернатора Алексей Орлов назвал ситуацию недопустимой. «Такие большие цифры вызывают недоумение, особенно при такой острой нехватке новых мест в школах», – заявил он. Волков предложил, во-первых, поднять вопрос персональной ответственности должностных лиц за неэффективное использование бюджетных денег, а во-вторых, рассмотреть возможность в таких случаях переносить средства на другие объекты.

Добавим, министр образования Юрий Биктуганов сообщил, что сейчас в области 493 тысячи детей школьного возраста, из которых 18,6 процентов учатся во вторую смену. Ежегодно добавляется около 2 тысяч первоклассников. В среднем в области вводится 5-7 тысяч мест, но этих темпов недостаточно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

В юбилей Победы военный поезд-музей финиширует в Екатеринбурге. / У Главпочтамта маршрутку зажало между двумя автобусами (ФОТО). / 6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»