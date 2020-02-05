«Екатеринбург на пороге волнений, Москва и область это не секут», – дума потребует денег на выполнение указа Путина

В Екатеринбурге в ближайшие пять лет необходимо построить 35 новых школ и отремонтировать более 100 старых, чтобы успеть выполнить поручение президента РФ о переводе всех детей на обучение в одну смену. С текущим финансированием достичь этой цели нереально, заявили сегодня чиновники мэрии на выездном заседании профильной комиссии городской думы.

По подсчетам сотрудников департамента образования, в 2025 году в Екатеринбурге будет учиться 200 тысяч школьников. То есть к этому сроку необходимо дополнительно создать 35 тысяч новых школьных мест и провести капитальный ремонт 55 тысяч мест. На это потребуется не менее 50 миллиардов рублей. Поставленную задачу в областной программе – перевести всю начальную школу в одну смену к 2021 году – Екатеринбург уже точно не выполнит.

«Сейчас у нас учатся почти 165 тысяч школьников, из них 82 тысячи – это ученики начальных классов. Почти половина. Для младших классов нужны специальные кабинеты, их невозможно посадить, например, в класс русского языка для старшеклассников. Во всех проектах школ блок начальных классов занимает только четверть здания. Именно поэтому у нас ученики 1-3 классов сейчас учатся в две смены», – пояснила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.

Ее заместитель Михаил Ладейщиков сообщил, что для быстрого перевода начальных классов на учебу в первую смену нужно решить вопрос по 25 тысячам детей. На данный момент это невозможно. По его словам, сейчас в Екатеринбурге более 100 из 162 школ работают в две смены.

Ладейщиков отметил, что серьезное финансирование строительства школ, по сути, началось только в 2019 году. Сейчас город готов каждый год закладывать на эти цели миллиард рублей, но для выполнения задачи ему нужно получать софинансирование из Москвы и Свердловской области хотя бы 7 миллиардов рублей. «В идеале софинансирование должно идти в пропорции: 10% город и 90% вышестоящие бюджеты. В прошлые годы город участвовал в строительстве почти на равных с областью и Федерацией. На таких условиях поставленной задачи нам не решить», – заявил чиновник.

Вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин сообщил, что сейчас в Екатеринбурге одновременно строится 9 школ на 7 200 мест. На четыре школы на 4 тысячи мест готова проектно-сметная документация, шесть школ на 4 500 мест находятся в разработке, и еще ожидается проектирование по двум объектам. В итоге до 2025 года городские власти планируют построить свыше 18 тысяч новых школьных мест. «Но это при условии такого же финансирования, что было в прошлом году», – подчеркнул Бирюлин.

Депутат Михаил Матвеев призвал чиновников действовать активнее. «Екатеринбург находится на грани общественных волнений из-за напряженной ситуации по школам. Вышестоящие органы это не секут, извините за выражение. Администрация города должна кричать в рупор, что нет денег на школы. Я считаю, что свердловское правительство и Федерация не понимают всей серьезности ситуации в Екатеринбурге. К 2025 году город гарантированно не выполнит задачу по нацпроекту. Нужно принять обращение к губернатору и новому министру просвещения РФ», – заявил Матвеев.

Остальные депутаты согласились с этим предложением. Обращение будет составлено на следующем заседании комиссии по образованию ЕГД.

Добавим, что проблема нехватки денег на строительство школ стоит остро не только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области. Так, во время обсуждения бюджета-2020 региональный министр финансов Галина Кулаченко сетовала, что помощь федерального бюджета в этом вопросе могла бы быть более существенной. Пока же областные власти заняли позицию – использовать все ресурсы старых и ветхих школ, прежде чем строить новые, поскольку деньги на школьную стройку появится не ранее 2021 года, так как сейчас в приоритете траты на Универсиаду.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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