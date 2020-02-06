Замгубернатора Чемезов призвал отдать строительство екатеринбургских школ москвичам

Замгубернатора Олег Чемезов предложил привлечь инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга для строительства в Екатеринбурге школ на основе государственно-частного партнерства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сегодня на заседании правительства, когда обсуждался вопрос острой нехватки школ в столице Урала. По словам и.о. главы города Александра Ковальчика, сейчас в городе более 158 тысяч школьников, четверть из них учатся во вторую смену. К 2025 году число школьников увеличится до 223 тысяч человек, к 2030 – до 256 тысяч. С учетом существующих школ и возможностей по строительству новых дефицит мест в школах в 2025 году вырастет до 88 тысяч, а к 2030 – до 121 тысячи.

Замгубернатора Олег Чемезов на это заявил, что члены областного правительства уже «уприседались», пытаясь наладить схему строительства школ в Екатеринбурге в форме частно-государственного партнерства с местными компаниями, но пока так ничего и не вышло. «Есть люди из Москвы, Петербурга, готовые на это выходить. Нам надо просто публично заявить о наших намерениях. Потому что наши девелоперы сидят и не шевелятся. Пусть до 20 февраля мининвест сформулирует предложение», – предложил Чемезов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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