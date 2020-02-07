Оренбуржцы усомнились в управленческих способностях нового мэра-североуральца

Жители Оренбурга в соцсетях активно обсуждают главную вчерашнюю новость – их мэром стал бывший глава Североуральска, земляк губернатора Дениса Паслера Владимир Ильиных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссия развернулась в группе «ВКонтакте» «Оренбург онлайн». Администрация сообщества сама инициировала ее, написав: «Главой Оренбурга стал человек, который ранее руководил городом с населением в 25 тысяч человек. Как говорится, почувствуйте разницу. Владимир Ильиных, уроженец 25-тысячного Североуральска Свердловской области, ранее возглавлявший его, стал главой Оренбурга, областного города с более чем полумиллионным населением. Его, Ильиных, из нескольких кандидатов выбрали депутаты горсовета. Да, Денис Паслер тоже родом из этого же крохотного городишки, но он хоть имеет серьезный управленческий опыт – с 2012 по 2016 годы он был председателем правительства Свердловской области».

Комментарии под постом делятся на три категории: одни упрекают Паслера в том, что он «тащит» в регион земляков, другие отмечают, что надо хотя бы дать шанс Владимиру Ильиных проявить себя на новом посту. Третьи, как обычно в Рунете, шутят: «К концу правления Оренбург станет двадцатипятитысячным уютным Южноуральском!», или «Двое приехали, итого осталось 24.998 человек сюда перетащить».

Добавим, что практика губернаторов приглашать к себе в команду людей из своего региона хорошо знакома и свердловчанам, которыми недовольны оренбуржцы. Не далее как неделю назад выходец из ХМАО-Югры, губернатор Евгений Куйвашев, назначил министром экономики Дениса Мамонтова – бывшего вице-мэра Мегиона, югорского города с населением 47,3 тысячи человек.

Оренбург, Североуральск, Елена Владимирова

Оренбург, Североуральск. Другие новости 07.02.20

Дополнение к анонсам. / Хозяйку 20 кошек через суд заставили привести квартиру в порядок. / Санаторий в Екатеринбурге станет карантином для китайцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»