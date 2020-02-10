Убийца двух кошек приговорен к исправительным работам

Житель Сухого Лога Константин Кузнецов осужден за жестокое убийство кота и кошки своей жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, садисту назначили наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев с удержанием 10% заработка и иного дохода в доход государства.

Напомним, в июле прошлого года пьяный Кузнецов избил жену, которая после этого сбежала. Тогда он решил расправиться с ее любимцами – кошкой Мурой и котом Кокосом. Мужчина отрубил им головы, а фотографии расправы отправил жене с припиской «С тобой будет то же самое». Женщина обратилась в полицию, действия Кузнецова были квалифицированы по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязания» и п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в отношении нескольких животных». Но после супруги пошли на мировую. 12 ноября сухоложский суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон, но прокуратура подала апелляцию, требуя наказать живодера.

Сухой Лог, Елена Владимирова

Сухой Лог. Другие новости 10.02.20

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